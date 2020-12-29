Движение транспорта пришлось временно приостановить.

"Подземный источник" на Морской набережной устранили за час. Видео аварии поделились очевидцы в социальных сетях днем в воскресенье, 10 января.

На кадрах видно, как улица в Василеостровском районе превращается в ледяную реку. Движение транспорта пришлось временно приостановить.

Как рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал", позже выяснилось, что вода вытекала из водопроводной магистрали 20 сантиметров в диаметре. Прорыв удалось устранить за час силами бригад филиалов "Водоснабжение Петербурга" и "Водоотведение Петербурга".

В районной администрации отметили, что доступ воды в дома не прекращался.

Видео: Telegram / Мегаполис