Заменены более 16 метров ненадежного трубопровода.

Тепло вернулось в 25 зданий на Васильевском острове. О завершении ремонтных работ, вызванных происшествиями на теплотрассе, рассказали в пресс-службе районной администрации. На странице в соцсети "ВКонтакте" пресс-служба рассказала, что работы по устранению нарушения на сетях у дома №30 по улице Кораблестроителей завершились к 8 часам утра воскресенья, 10 января.

Подача тепла и горячего водоснабжения в близлежащие дома осуществляется в штатном режиме. Заменены более 16 метров ненадежного трубопровода, диагностика и подключение нового участка сети также проведены. В зоне работ – 25 зданий.

Для корректировки платы за горячее водоснабжение необходимо обратиться в свою управляющую организацию – подсказывают местным жителям в районной администрации.

С 9 января энергетики Петербурга переходят на усиленный режим работы. Он стартует с 20:00 часов 9 января до 9:00 часов 12 января на территории города.

Несколько домов на Васильевском острове остались без отопления из-за коммунальной аварии с 8 января.

Для решения ситуации был создан оперативный штаб – туда вошли представители "Теплосети", Жилищного комитета, комитета по энергетике, районной администрации, управляющих компаний (УК) и жилищного агентства.

Фото: пресс-служба администрации Васильевского острова