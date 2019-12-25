Неделю назад в городе было свободно менее процента коек.

Теперь 10% коек для пациентов с коронавирусом свободны в Петербурге. О состоянии вопроса 26 декабря рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. В субботу чиновник осмотрел новый корпус больницы № 33 в Колпинском районе Петербурга, который готовится к открытию.

Койки появятся в о временном госпитале в "Ленэкспо" и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

Неделю назад в городе было свободно менее процента коек.

Ранее мы сообщали о том, что второй инфекционный стационар-трансформер в Петербурге примет пациентов в январе. Пациентов с коронавирусом в больнице готовятся принять уже в следующем году.

Новые корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо" будут готовы к работе в понедельник, 28 декабря.

Фото: Piter.tv