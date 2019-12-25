В Петербурге осталось всего 27 свободных коек для больных ковидом и пневмонией. Это следует из отчета, опубликованного Смольным.
Согласно данным властей на сегодня в городе заняты 10 504 койки. Это 99,5% от всего коечного фонда.
Всего в Петербурге выявили 197 тысяч случаев заражения коронавирусом. За время пандемии от COVID-19 скончалось 6 767 больных.
Ранее: Петербург вышел на первое место по коэффициенту заболеваемости COVID-19
Фото: © Global Look Press
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