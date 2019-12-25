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В Петербурге осталось всего 27 свободных коек для больных ковидом и пневмонией
Сегодня, 17:25
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Rybka123

В Петербурге осталось всего 27 свободных коек для больных ковидом и пневмонией

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Это полпроцента от общего количества коечного фонда.

В Петербурге осталось всего 27 свободных коек для больных ковидом и пневмонией. Это следует из отчета, опубликованного Смольным. 

Согласно данным властей на сегодня в городе заняты 10 504 койки. Это 99,5% от всего коечного фонда. 

Всего в Петербурге выявили 197 тысяч случаев заражения коронавирусом. За время пандемии от COVID-19 скончалось 6 767 больных.

Ранее: Петербург вышел на первое место по коэффициенту заболеваемости COVID-19

Фото: © Global Look Press

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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