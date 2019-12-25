Петербург вышел на первое место по коэффициенту заболеваемости COVID-19

Всего в Петербурге выявили 197 тысяч случаев заражения.

Санкт-Петербург стал лидером по по коэффициенту заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РБК.

За последний месяц коэффициент заболеваемости в городе вырос с 9,1 до 19,5. На втором месте сейчас располагается Карелия (19,3), а далее идет Москва (15,4).

Всего в Петербурге выявили 197 тысяч случаев заражения коронавирусом. За время пандемии от COVID-19 скончалось 6 767 больных.

Ранее: В Петербурге введут общую электронную запись на вакцинацию от COVID-19

Фото: АГН Москва / Кирилл Зыков