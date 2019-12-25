В Петербурге введут общую электронную запись на вакцинацию от COVID-19

В городе сейчас имеется 5 тыс. доз вакцины.

В Санкт-Петербурге организуют электронную запись в очередь на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

По словам градоначальника, в городе сейчас имеется 5 тыс. доз вакцины. До конца года Министерство Здравоохранения поставит в Петербург еще 100 тыс. доз препарата. В городе будет развернуто порядка 70 пунктов вакцинации.

В Смольном сообщили, что вакцинацию в первую очередь пройдут врачи, медперсонал, учителя, представители силовых ведомств и работники специальностей, задействованыз в обеспечении жизнедеятельности города.

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Фото: АГН Москва / Софья Сандурская