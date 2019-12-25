Почти 40 тысяч человек в Петербурге сдали тест на коронавирус за сутки

Под наблюдением медиков находятся 1 699 человек.

За последние сутки, 20 декабря, в Петербурге обследовали на ковид 39 838 человек, сообщили в городском оперштабе.

Под медицинским наблюдением находится 1 699 человек, девять из них лечатся в обсерваторе, 1 272 считаются контактными, 341 находится на самоизоляции. В единой информационно-справочной службе по вопросам коронавируса за сутки обработали 1 366 вызовов за сутки.

Кроме того, свыше 50 тысяч горожан получили продуктовые наборы в качестве гуманитарной помощи с начала октября.

Помощь волонтеров можно попросить на горячей линии 88002003411, присоединиться к команде автодобровольцев – по телефону 89219050994.

Фото: АГН Москва / Софья Сандурская