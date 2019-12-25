Теннисистка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Спортсменка обыграла во втором круге австралийку Томлянович.

Российская спортсменка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал международного теннисного турнира в Вашингтоне. В рамках мероприятия, которое проводится под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), девушка обошла на корте в матче второго круга свою оппоненту, представительницу Австралии Айлу Томлянович. Игра завершилась с результатом 4:6, 6:3, 6:2. Следующей соперницей Самсоновой будет победительницей матча между британкой Эммой Радукану и колумбийкой Камилой Осорио.

Людмиле Самсоновой сейчас 23 года. Теннисистка занимает 60-е место в рейтинге WTA. На счету представительницы России записана одна победа на международных турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением спортсменки на серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в прошлом году.

Напомним, что турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 250. Соревнование проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований, которые завершатся 7 августа, составляет 251 тысяч долларов.

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Фото и видео: WTA