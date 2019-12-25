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Суд оштрафовал болельщиков матча "Зенит" — "Спартак" за оскорбления
Сегодня, 14:08
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Суд оштрафовал болельщиков матча "Зенит" — "Спартак" за оскорбления

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Также они не смогут некоторое время посещать матчи.

Суд оштрафовал футбольных болельщиков за оскорбление "человеческого достоинства и общественной нравственности" на матче "Зенита" против "Спартака". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

К ответственности привлекли 5 человек. Не уточняется, болельщиками какого клуба они являются. В пресс-службе рассказали, что мужчины были пьяны и выкрикивали оскорбления. Тем самым они нарушили правила поведения зрителей. Позже нетрезвое состояние подтвердило освидетельствование. 

Суд оштрафовал всех на 3 тысячи рублей. Кроме того, в течение 6 месяцев им нельзя будет посещать места проведения официальных спортивных соревнований.

Напомним, матч за Суперкубок завершился победой "Зенита" со счетом 4:0. Игра прошла 9 июля.

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Фото: Piter.tv

Теги: болельщики, оскорбление, футбольный матч
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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