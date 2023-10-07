Теннисист Медведев вышел в третий круг на турнире серии "Мастерс" в Шанхае

Следующим соперником россиянина станет американец.

Первая ракетка страны Даниил Медведев обыграл чилийского представителя Кристиана Гарина в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии "Мастерс", организованной в Шанхае. Матч завершился с результатом 6:3, 6:3. Следующим противником спортсмена из России станет американец Себастьян Корда.

Сейчас Даниилу Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. На счету россиянина записано 20 побед на состязаниях под эгидой организации. В текущем сезоне спортсмен уже восемь раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим итогом на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе команды РФ Даниил Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Напомним, что международный турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард". Состязания завершатся 15 октября. Призовой фонд составит 8,8 миллионов долларов. Действующим победителем на мероприятии является Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого конкурс не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко в 2009 году.

Российский теннисист Медведев вышел в финал турнира в Пекине.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV