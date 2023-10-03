Российский теннисист Медведев вышел в финал турнира в Пекине

Россиянин поборется за победу в Пекине.

Первая ракетка страны Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинальном матче международного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), организованного в Пекине. Матч завершился с результатом 6:4, 6:3 для россиянина. В финале спортсмен выступил против лидера матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и итальянцем Янником Синнером (6), которые проведут свою игру сегодня вечером.

Таким образом Даниил Медведев в восьмой раз в текущем сезоне вышел в финал соревнований под эгидой ATP. В 2023 году теннисист выиграл пять титулов. Дополнительно россиянин в четвертый раз победил Александра Зверева по ходу нынешнего сезона. Последняя очная встреча между оппонентами состоялась в августе на турнире в Цинциннати, штат Огайо. Тогда матч остался за представителем Германии. До этого Медведев трижды был сильнее соперника, победив его на турнирах в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США), Монако и Риме.

Напомним, что соревнование Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более 3,6 миллионов долларов. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, выигравший турнир в 2019 году. Потом соревнования не проводились из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 204 году состязание от российских представителей выигрывал Марат Сафин (2004).

Медведев уступил Джоковичу в финале US Open.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV