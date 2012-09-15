Медведев уступил Джоковичу в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале Открытого чемпионата США, проходившего в Нью-Йорке.
В решающем матче турнира соперником третьей ракетки мира был сербский спортсмен Новак Джокович. Медведев уступил со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.
Для Джоковича эта победа стала четвертой на US Open. Всего на счету серба 24 титула Большого шлема.
Ранее мы сообщали, что Гауфф стала победительницей US Open.
Видео: YouTube / US Open Tennis Championships
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