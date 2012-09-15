Медведев уступил Джоковичу в финале US Open

Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале Открытого чемпионата США, проходившего в Нью-Йорке.

В решающем матче турнира соперником третьей ракетки мира был сербский спортсмен Новак Джокович. Медведев уступил со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.

Для Джоковича эта победа стала четвертой на US Open. Всего на счету серба 24 титула Большого шлема.

Ранее мы сообщали, что Гауфф стала победительницей US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships