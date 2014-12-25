Гауфф стала победительницей US Open

Для американской спортсменки эта победа стала первой на турнирах Большого шлема.

Американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.

Соперницей шестой ракетки мира была белорусская спортсменка Арина Соболенко. Гауфф одержала победу со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

Для 19-летней Гауфф эта победа стала первой на турнирах Большого шлема. Соболенко, несмотря на поражение, станет новым лидером рейтинга WTA со следующей недели.

Ранее мы сообщали, что Медведев обыграл первую ракетку мира Алькараса и вышел в финал US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships