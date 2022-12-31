Медведев обыграл первую ракетку мира Алькараса и вышел в финал US Open

Следующим противником россиянина на корте станет серб Джокович.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в финал Открытого американского чемпионата (US Open), который проходит на теннисных Нью-Йорка. В рамках международного соревнования, входящего в серию турниров Большого шлема, ему удалось одолеть первую ракетку мира, испанского представителя Карлоса Алькараса. Матч между оппонентами завершился с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Продолжительность игры составила 3 часа 19 минут. В прошедшей встрече Даниил Медведев девять раз подал навылет, совершил десять двойных ошибок. Дополнительно на счету россиянина заявлено 38 активно выигранных мячей и 32 невынужденные ошибки. Алькарас не сделал за матч ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, также в его активе зафиксировано 45 виннерсов и 38 невынужденных ошибок. Теперь у теннисистов по две победы в играх друг с другом. Оба раза российский представитель выигрывал у соперника на турнирах Большого шлема с учетом победы в матче Уимблдона 2021 года.

В финальном противостоянии за титул Даниил Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Этот матч станет 15-м между ними. На данный момент у Медведева пять побед, у 23-кратного победителя турниров Большого шлема Джоковича - девять.

Медведев вышел в полуфинал US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

