Медведев вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.
Соперником третьей ракетки мира в четвертьфинале турнира был его соотечественник Андрей Рублев. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.
В полуфинале US Open Медведев сыграет с испанским спортсменом Карлосом Алькарасом. Встреча пройдет завтра, 8 сентября.
Ранее мы сообщали, что Касаткина уступила Соболенко в 1/8 финала US Open.
Видео: YouTube / US Open Tennis Championships
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