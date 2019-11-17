Медведев вышел в полуфинал US Open

Встреча с Рублевым в четвертьфинале турнира продолжалась 2 часа 47 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.

Соперником третьей ракетки мира в четвертьфинале турнира был его соотечественник Андрей Рублев. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

В полуфинале US Open Медведев сыграет с испанским спортсменом Карлосом Алькарасом. Встреча пройдет завтра, 8 сентября.

Ранее мы сообщали, что Касаткина уступила Соболенко в 1/8 финала US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships