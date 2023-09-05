Касаткина уступила Соболенко в 1/8 финала US Open

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила свое выступление на Открытом чемпионате США, который проходит в Нью-Йорке.

Соперницей 14-й ракетки мира в 1/8 финала турнира была Арина Соболенко из Белоруссии. Касаткина уступила со счетом 1:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. В четвертьфинале US Open Соболенко встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертьфинал US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships