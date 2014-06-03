Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Его следующим соперником станет Андрей Рублев.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.

В матче четвертого круга турнира соперником третьей ракетки мира был австралийский спортсмен Алекс Де Минор. Медведев одержал победу со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.

В четвертьфинале US Open Медведев сыграет со своим соотечественником Андреем Рублевым. Таким образом, в полуфинале турнира точно выйдет один представитель России.

Ранее мы сообщали, что Остапенко вышла в четвертьфинал US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships