Остапенко вышла в четвертьфинал US Open

Встреча со Швентек продолжалась 1 час 48 минут.

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.

Соперницей 21-й ракетки мира в 1/8 финала турнира была польская спортсменка Ига Швентек. Остапенко одержала победу со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

В четвертьфинале US Open Остапенко сыграет против представительницы США Кори Гауфф.

Ранее мы сообщали, что Александрова уступила Вондроушовой в третьем круге US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships