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Остапенко вышла в четвертьфинал US Open

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Встреча со Швентек продолжалась 1 час 48 минут.

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.

Соперницей 21-й ракетки мира в 1/8 финала турнира была польская спортсменка Ига Швентек. Остапенко одержала победу со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

В четвертьфинале US Open Остапенко сыграет против представительницы США Кори Гауфф.

Ранее мы сообщали, что Александрова уступила Вондроушовой в третьем круге US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, wta, елена остапенко, ига швёнтек
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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