Александрова уступила Вондроушовой в третьем круге US Open

Теннисистки провели на корте 57 минут.

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила свое выступление на Открытом чемпионате США, который проходит в Нью-Йорке.

В матче третьего круга турнира соперницей 20-й ракетки мира была чешская спортсменка Маркета Вондроушова. Александрова уступила со счетом 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 57 минут. Соперницей Вондроушовой в четвертом круге US Open станет американка Пейтон Стирнс.

Ранее мы сообщали, что Касаткина вышла в четвертый круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships