Александрова уступила Вондроушовой в третьем круге US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила свое выступление на Открытом чемпионате США, который проходит в Нью-Йорке.
В матче третьего круга турнира соперницей 20-й ракетки мира была чешская спортсменка Маркета Вондроушова. Александрова уступила со счетом 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 57 минут. Соперницей Вондроушовой в четвертом круге US Open станет американка Пейтон Стирнс.
Ранее мы сообщали, что Касаткина вышла в четвертый круг US Open.
Видео: YouTube / US Open Tennis Championships
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