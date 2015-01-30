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Александрова уступила Вондроушовой в третьем круге US Open

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Теннисистки провели на корте 57 минут.

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила свое выступление на Открытом чемпионате США, который проходит в Нью-Йорке.

В матче третьего круга турнира соперницей 20-й ракетки мира была чешская спортсменка Маркета Вондроушова. Александрова уступила со счетом 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 57 минут. Соперницей Вондроушовой в четвертом круге US Open станет американка Пейтон Стирнс.

Ранее мы сообщали, что Касаткина вышла в четвертый круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, wta, екатерина александрова, маркета вондроушова
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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