Касаткина вышла в четвертый круг US Open

Россиянка сыграет против Соболенко из Белоруссии.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Соперницей 14-й ракетки мира в третьем круге турнира была представительница Бельгии Грит Миннен. Касаткина одержала победу со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.

В 1/8 финала US Open Касаткина встретится с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертый круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships