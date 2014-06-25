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Касаткина вышла в четвертый круг US Open

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Россиянка сыграет против Соболенко из Белоруссии.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Соперницей 14-й ракетки мира в третьем круге турнира была представительница Бельгии Грит Миннен. Касаткина одержала победу со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.

В 1/8 финала US Open Касаткина встретится с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертый круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, wta, грит миннен, дарья касаткина
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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