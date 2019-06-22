Медведев вышел в четвертый круг US Open

Встреча с Баэсом продолжалась 2 часа 40 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Соперником третьей ракетки мира в третьем круге турнира был аргентинский спортсмен Себастьян Баэс. Медведев одержал победу со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

В четвертом круге US Open Медведев встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в третий круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships