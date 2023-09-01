Теннисист Медведев вышел в третий круг US Open

Россиянин обыграл во втором круге австралийца О"Коннелла.

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл австралийского представителя Кристофера О"Коннелла в матче второго круга US Open (Американского Открытого чемпионата), проводимого в Нью-Йорках в рамках турнира серии Большого шлема. Игра завершилась с результатом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. На следующем этапе спортсмен выступил против аргентинца Себастьяна Баэса, который играет без номера посева.

В настоящее время Даниилу Медведеву 27 лет, молодой человек занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году россиянин на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста заявлено 20 побед на турнирах под эгидой организации, пять из которых он одержал в текущем профессиональном сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема остается победа на мероприятии US Open в 2021 году

Напомним, что матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября.

Рублев вышел в третий круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships