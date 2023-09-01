Рублев вышел в третий круг US Open

Россиянин обыграл в Нью-Йорке француза Гаэля Монфиса.

Российский представитель Андрей Рублев обыграл французского теннисиста Гаэля Монфиса в матче второго круга US Open (Американского Открытого чемпионата), проводимого в Нью-Йорках в рамках турнира серии Большого шлема. Матч завершился с результатом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу Рублева, посеянного на турнире под восьмым номером. Его оппонент выступал без номера посева. В следующем круге спортсмен из РФ сыграет с лидером встречи, проводимой между итальянцем Маттео Берреттини и французом Артуром Риндеркнехом.

В настоящее время Андрею Рублеву 25 лет, молодой человек является восьмой ракеткой мира. На его счету записано 14 завоеванных титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Известно, что два из них спортсмен завоевал в текущем сезоне. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал. До данной стадии юноша доходил восемь раз. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте

Напомним, что US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира в 2023 году составляет 65 миллионов долларов. Действующим победителем международного состязания является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас. Из россиян этого турнир в США выигрывал в 2000 году Марат Сафин и в 2021 году Даниил Медведев.

Даниил Медведев разгромил Балажа на старте Открытого чемпионата США.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV