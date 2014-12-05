Даниил Медведев разгромил Балажа на старте Открытого чемпионата США

Игра закончилась со счетом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу россиянина.

Российский спортсмен Даниил Медведев обыграл венгерского представителя Аттилу Балажа в матче первого круга Открытого чемпионата США, который проводится в городе Нью-Йорке. Матч завершился с результатом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу третьей ракетки международного турнира. Напомним, что венгра на текущий момент Балажа нет в рейтинге ATP, а иностранец попал на турнир по "специальному рейтингу", в котором находятся те теннисисты, которые не имеют возможности соревноваться долгое время. Оппоненты провели на корте 1 час 14 минут. Во втором круге четвертого в сезоне турнира серии "Большого шлема" россиянин выступит против победителя матча между австалийцами Максом Пёрселлом и Кристофером О"Коннеллом.

Медведев вышел в третий круг турнира "Мастерс" в Цинциннати.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships