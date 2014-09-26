Медведев вышел в третий круг турнира "Мастерс" в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии "Мастерс" в Цинциннати.
Соперником третьей ракетки мира в матче второго круга был итальянский спортсмен Лоренцо Музетти. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
В третьем круге турнира Медведев встретится с немцем Александром Зверевым. Матч состоится сегодня, 17 августа.
Ранее мы сообщали, что Кудерметова проиграла 43-летней Винус Уильямс на турнире в Цинциннати.
Видео: YouTube / Tennis TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все