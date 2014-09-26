Медведев вышел в третий круг турнира "Мастерс" в Цинциннати

Россиянин обыграл в двух сетах итальянца Музетти.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии "Мастерс" в Цинциннати.

Соперником третьей ракетки мира в матче второго круга был итальянский спортсмен Лоренцо Музетти. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

В третьем круге турнира Медведев встретится с немцем Александром Зверевым. Матч состоится сегодня, 17 августа.

Ранее мы сообщали, что Кудерметова проиграла 43-летней Винус Уильямс на турнире в Цинциннати.

Видео: YouTube / Tennis TV