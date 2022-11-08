Кудерметова проиграла 43-летней Винус Уильямс на турнире в Цинциннати

Американка прошла в следующий этап.

Российская представительница Вероника Кудерметова проиграла американской спортсменке Винус Уильямс в матче первого круга теннисного турнира, проводимого в категории WTA 1000 на территории Цинциннати. Общий призовой фонд международного мероприятия составляет более 2,7 миллиона долларов. Встреча на корте завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 43-летней иностранки. Винус Уильямс попала в турнирную сетку по специальному приглашению (wild card). Вероника Кудерметова имела 16-й номер посева. Оппонентки провели на корте 1 час 57 минут. Во втором круге Уильямс сыграет с лидером матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и белоруской Александрой Соснович.

Самсонова уступила в финале турнира в Монреале.

Фото и видео: WTA