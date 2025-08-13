Хачанов вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати

Россиянин обыграл в третьем круге американца Бруксби.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг турнира ATP серии "Мастерс" в Цинцинате.

В третьем круге турнира соперником 12-й ракетки мира был американский спортсмен Дженсон Бруксби. Хачанов добился победы со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Следующим соперником россиянина на турнире станет победитель пары Брэндон Накашима (США) - Александр Зверев (Германия).

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати.

Видео: YouTube / Tennis TV