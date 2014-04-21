Рублев вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати

Матч против Попырина продолжался 3,5 часа.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг турнира ATP серии "Мастерс" в Цинциннати.

В третьем круге соперником 11-й ракетки мира был австралийский спортсмен Алексей Попырин. Рублев добился победы со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. В четвертом круге турнира россиянин сыграет против аргентинца Франсиско Комесаньи.

Ранее мы сообщали, что Калинская вышла в четвертый круг турнира в Цинциннати.

Видео: YouTube / Tennis TV