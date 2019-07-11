Диетолог: темный шоколад снижает риск болезней сердца

Также горький шоколад улучшает метаболизм.

Темный горький шоколад при умеренном употреблении сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

Она отметила, что горький шоколад улучшает метаболизм. Также давно доказано влияние какао, содержащегося в шоколаде, на работу головного мозга, уровень липидов и глюкозы в крови. Но употреблять много темного шоколада тоже не стоит, так как и в нем есть сахар и калории.

В четверг, 11 июля, отмечается всемирный день шоколада. Первыми отмечать праздник начали французы с 1995 года, позже к ним присоединились и другие страны.

Также ученые определили безопасное для здоровья количество шоколада.

Видео: YouTube/ Tasty