Каждый день человек может съедать по пол плитки темного шоколада.

Ученые определили безопасное для здоровья количество шоколада, которое способен съесть человек. Исследования показали, что безвредно ежедневно можно употреблять по 50 граммов темного шоколада. Такое количество приблизительно равно половине плитки. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

В Сеченовском университете заявили, что половина плитки - не предел. Большее количество может потребоваться для спортсменов и людей, занимающихся активными видами деятельности.

Эксперты отмечают, что темный шоколад бывает даже полезен. Из-за высокой калорийности употреблять в пищу его лучше в первой половине дня. Половина плитки утолит голод, поможет сохранить тонус тела и поднимет настроение. При этом, ученые отмечают, что молочный и белый шоколад принципиально не отличаются от действия темного. Последний выигрывает только в калориях, так как содержит больше зерен какао.

На данный момент ведутся исследования относительно возможности темного шоколада влиять на снижение холестерина.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты рассказали, как выбрать "тот самый" молочный шоколад.

Видео: YouTube/KDV