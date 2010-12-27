Эксперты рассказали, как выбрать "тот самый" молочный шоколад

Не стоит злоупотреблять лакомством. В день можно есть не более 30 граммов молочного шоколада.

Специалисты Роскачества рассказали, как же все-таки выбрать "тот самый" шоколад. При этом, эксперты напомнили, что не стоит есть в день более 30 граммов молочного шоколада.

Идеальная плитка шоколада должна состоять из какао-масла, какао тертого и сахара. Могут быть некоторые добавки, но чем меньше ингредиентов, тем лучше. Поверхность шоколадки должна быть твердой, а сам по себе продукт должен быть однородным. Если на шоколаде есть белый налет, то, скорее всего его хранили неправильно. Однако, это не вредно и является верным признаком того, что шоколад сделан из натуральных ингредиентов.

На этикетке в обязательном порядке должно быть название, информация о производителе, масса нетто, данные о пищевых добавках и пищевая ценность в 100 г и/или в порции продукта.

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