Роскачество проверило "Докторскую" колбасу

В некоторых образцах зафиксировано использование антибиотиков.

Роскачество нашло лучшую докторскую колбасу и определило, из чего вообще ее сейчас делают. Для исследования были закуплены образцы 40 производителей из 21 региона страны. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Колбасу исследовали по 70 показателям безопасности и качества. В одном из брендов нашли повышенное содержание антибиотиков, еще в 16 антибиотики были в небольшом количестве (это не является нарушением, но на знак качества такая колбаса претендовать не может). К тому же, состав не всегда соответствует тому, что написано на этикетке. В некоторых образцах была найдена курица. А там, где написано, что есть говядина, ее нет. Из плюсов: в составе не было ДНК лошадей, овец, собак, кошек, сои и кукурузы, тяжелых металлов, генномодифицированных ингредиентов, радионуклидов.

Ранее на Piter.TV: "Роскачество" назвало марки самого лучшего светлого пива в России.

Фото: Деловой Темрюк/ ВК