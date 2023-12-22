Тема отделения Техаса от США сейчас вполне обсуждаема, заявил Медведев

Дмитрий Медведев пошутил об ожидаемом договоре между ДНР и ТНР (Техасской Народной Республикой).

Тема возможного отделения американского штата Техаса от страны еще 20 лет назад показалась бы нонсенсом, а сейчас речь идет о вполне обсуждаемом вопросе. Соответствующее заявление сделал журналистам заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев в ходе интервью. Он ответил на вопрос СМИ о том, сможет ли Техас стать независимым от Белого дома. Чиновник напомнил о том, что в социальных сетях ранее опубликовал юмористический прогноз о том, что это случится.

Теперь мы все ждем заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ТНР и ДНР – Техасской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой. Но на самом деле, если говорить серьезно, еще лет двадцать назад это показалось бы нонсенсом. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт напомнил, что США представляют из себя федерацию, поэтому у государства больше внутренних проблем, чем сейчас у России. Дмитрий Медведев подчеркнул, что об этом страна знает из опыта Советского союза.

Медведев: "ждунов" из новых регионов надо отправлять на перевоспитание в сибирские лагеря.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости