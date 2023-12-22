Зампред СБ РФ оценил действия жителей Донбасса и Новороссии, которые ждут возвращения ВСУ.

Вредителей России, притаившихся на территории Новороссии и Донбассе, надо изобличать и отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири. Соответствующее заявление сделал журналистам заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев в ходе интервью. Чиновник добавил, что в новых регионах есть разные люди. некоторые из них действительно до сих пор ожидают прибытия на территорию танков Вооруженных сил Украины даже несмотря на получение российского гражданства и паспорта. Однако, по словам спикера, такого населения немного.

Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

В Совбезе России заметили, что некоторые граждане думают о том, что будут служить тем, кто окажется сильнее. Однако власти России стремятся работать со всем населением, чтобы убедить эти лица вернуться под контроль Москвы навсегда.

Медведев: "Часы Судного дня" очень сильно ускорились.

Фото и видео: Telegram / BAZA