Медведев: "Часы Судного дня" очень сильно ускорились

Зампред СБ РФ оценил возможность применения ядерного арсенала.

Ядерный конфликт является реальным сценарием, который надо не допустить. Соответствующее заявление сделал журналистам заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев в ходе интервью. Чиновник считает, что обстановка остается напряженнее, чем фиксировалась во времена Карибского кризиса 1962 года. Зампред отметил, что тогда между Москвой и Вашингтоном не было конфликта, а сейчас он есть. Пресса захотела узнать о том, следует ли миру ожидать нового конфликта с применением стратегических видов оружия.

Сейчас в бункер бежать не надо, но, как это ни печально прозвучит, этот сценарий реальный. Мы должны сделать все, чтобы он не состоялся, но эти самые часы, которые тикают в известном направлении - они сейчас очень сильно ускорились. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев указал прессе на "импотенцию" западных политиков, которые постоянно говорят в публичном пространстве о том, что Россия только пугает, но никогда ничего не сделает. Однако на самом деле, если речь пойдет о существовании государства, то у руководства не останется иного выбора, кроме как защищаться. Чиновник обратил внимание общественности на то, что человечество всегда использовало оружие, которое создавало.

Медведев: улучшение отношений между Россией и США в ближайшие десятилетия невозможно.

Фото и видео: Telegram / ТАСС