Медведев: улучшение отношений между Россией и США в ближайшие десятилетия невозможно

Зампред СБ РФ оценил контакты, существующие между администрациями США и РФ.

Улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в ближайшие десятилетия невозможно. Соответствующее заявление сделал журналистам заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев в ходе интервью. Чиновник отметил, что Россия и США занимают прямо противоположные позиции и антагонизм, поэтому в краткосрочной перспективе преодолеть этот разрыв будет сложно. Однако властям в Кремле будет все равно, с кем работать в Белом доме после президентских выборов, которые пройдут в Америке осенью 2024 года.

Я отвечу просто: невозможно. В ближайшие годы, десятилетия нормальных отношений с Соединенными Штатами Америки после того, что случилось, не будет. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев не исключил, что для достижения целей СВО придется дойти до Киева.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев