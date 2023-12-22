Зампред СБ РФ рассказал о марионеточном режиме украинских властей.

Дмитрий Медведев считает, что для достижения целей специальной военной операции российской армии может потребоваться дойти до Киева. Соответствующее заявление сделал журналистам заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев в ходе интервью. Чиновник пояснил, что региональный конфликт на Украине может не ограничиться текущей фазой. Таким образом спикер ответил на вопрос о географических границах, в которых могут действовать бойцы.

Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Необходимость дойти до Киева бывший президент страны обосновал двумя причинами. Дмитрий Медведев отметил, что Киев представляет из русский город, а также, что именно от столицы исходит интернациональная угроза существованию России. В СБ РФ полагают, что сейчас город управляем интернациональной бригадой противников Москвы во главе с американской администрацией. При этом все лица у власти, которые формально исполняют свои рабочие обязанности - просто марионетки Запада. Чиновник заметил, что у него коллег из Киева нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей.

Медведев назвал взятие Авдеевки крупным успехом российских войск.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев