Дмитрий Медведев считает, что для достижения целей специальной военной операции российской армии может потребоваться дойти до Киева. Соответствующее заявление сделал журналистам заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев в ходе интервью. Чиновник пояснил, что региональный конфликт на Украине может не ограничиться текущей фазой. Таким образом спикер ответил на вопрос о географических границах, в которых могут действовать бойцы.
Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Необходимость дойти до Киева бывший президент страны обосновал двумя причинами. Дмитрий Медведев отметил, что Киев представляет из русский город, а также, что именно от столицы исходит интернациональная угроза существованию России. В СБ РФ полагают, что сейчас город управляем интернациональной бригадой противников Москвы во главе с американской администрацией. При этом все лица у власти, которые формально исполняют свои рабочие обязанности - просто марионетки Запада. Чиновник заметил, что у него коллег из Киева нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей.
Медведев назвал взятие Авдеевки крупным успехом российских войск.
Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев
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