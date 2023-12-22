Медведев назвал взятие Авдеевки крупным успехом российских войск

Зампостпреда СБ РФ оценил успехи военнослужащих на СВО.

Взятие Вооруженными силами России под свой контроль города Авдеевка - это крупный успех для всех, а все, кто принимал участие в этой операции, - герои. Соответствующее заявление сделал журналистам заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник отметил, что вчера специалисты дали анализ произошедшего в зоне проведения специальной военной операции.

И об этом нужно прямо говорить. Это, конечно, не Сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв. Дмитрий Медведев, зампостпреда СБ РФ

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости