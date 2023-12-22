Медведев прокомментировал смерть перебежчика Кузьминова

Заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал в собственном Telegram-канале ситуацию вокруг перебежчика Максима Кузьминова, тело которого было найдено на территории Испании. Чиновник не стал раскрывать подробности своей позиции, хотя журналисты хотели узнать о том, важно ли, от чьих рук погиб мужчина.
Собаке – собачья смерть. Я всё сказал.
Дмитрий Медведев, зампреб СБ РФ
Напомним, что в понедельник западные и украинские СМИ сообщали о том, что в муниципалитете Вильяхойос в европейском государстве мужчина найден мертвым. Представитель главного управления разведки при министерстве обороны от киевского режима подтвердил изданию "РБК-Украина" смерть Кузьминова. Позже испанские правоохранительные органы подтвердили газете New York Times эти сведения. Новостное агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании о том, что россиянин получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина.
Медведев представил доклад по улучшению ситуации на СВО.
Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев
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