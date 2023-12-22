Медведев прокомментировал смерть перебежчика Кузьминова

Зампостпреда СБ РФ оценил сообщения о гибели россиянина в Испании.

Заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал в собственном Telegram-канале ситуацию вокруг перебежчика Максима Кузьминова, тело которого было найдено на территории Испании. Чиновник не стал раскрывать подробности своей позиции, хотя журналисты хотели узнать о том, важно ли, от чьих рук погиб мужчина.

Собаке – собачья смерть. Я всё сказал. Дмитрий Медведев, зампреб СБ РФ

Напомним, что в понедельник западные и украинские СМИ сообщали о том, что в муниципалитете Вильяхойос в европейском государстве мужчина найден мертвым. Представитель главного управления разведки при министерстве обороны от киевского режима подтвердил изданию "РБК-Украина" смерть Кузьминова. Позже испанские правоохранительные органы подтвердили газете New York Times эти сведения. Новостное агентство Efe написало со ссылкой на гражданскую гвардию Испании о том, что россиянин получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина.

Медведев представил доклад по улучшению ситуации на СВО.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев