Телескоп Уэбба запечатлел самую далекую звезду Эарендиль

Эксперт рассказали о гравитационном линзировании и причинах тусклости звезды.

Космический телескоп Джеймса Уэбба запечатлел самую далекую звезду из известных во Вселенной. Ранее небесное тело было найдено при помощи аппарата Хаббл. Телескоп увидел объект благодаря гравитационному линзированию на изображении Hubble Deep Field (HDF), которое охватывает небольшую зону в созвездии Большой медведицы.. Звезда получила название Эарендиль, в честь персонажа из литературного произведения "Сильмариллион" Джона Рональда Руэла Толкина.

Эксперты уточнили, что свет от данной звезды дошел до Земли за 12,9 миллиарда лет, поэтому сейчас она невероятно тусклая. Эарендиль располагается в галактике WHL0137-zD1 (другое название "Дуга восхода Солнца" (Sunrise Arc) из-за того факта, что от гравитационного линзирования выглядит как дуга. Это явление возникло в связи с искривлением света под действием гравитации скопления галактик. Эффект также увеличивает галактику более чем в тысячу раз.

Напомним, что телескоп Уэбба создан учеными для изучения первых галактик, возникших в молодой Вселенной в первые сотни миллионов лет после темных веков. Речь идет о периоде между 380 000 лет и 550 миллионами лет после Большого взрыва.

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Фото и видео: Space.com