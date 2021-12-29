"Роскосмос" показал кадры пролета потенциально опасного астероида

Объект подошел к Земле на минимальное расстояние.

Государственная корпорация "Роскосмос" показала кадры пролета потенциально опасного астероида. Небесное тело пролетело на расстоянии в два миллиона километров от нашей планеты. Объект имеет наименование Астероид 1994 PC1. Его диаметр составляет более одного километра. Ученые обнаружили угрозу еще в 1994 году при помощи оборудования, размещенного в обсерватории Сайдинг-Спринг.

Телескоп Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия) заснял потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1) заявление "Роскосмоса"

Напомним, что потенциально опасные объекты пересекают орбиту Земли. Один оборот вокруг Солнца вышеупомянутый астероид совершает за 572 суток. Кадры наблюдаемого объекта получены в ночь на 18 января 2022 года, когда объект подошел на минимальную дистанцию к планете. В 21:51 вечера по московскому времени он прошел на расстоянии около 2 миллионов километров от Земли. Это расстояние в пять раз дальше, чем находится Луна.

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Фото и видео: Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"