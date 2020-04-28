Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили россиян с наступающим Новым годом

В Роскосмосе рассказали, что члены экипажа станции первый раз встретят 2022 год в полночь по московскому времени. В этот момент МКС будет пролетать над Гавайями.

Космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта Международной космической станции (МКС). Они пожелали гражданам быть дружными и счастливыми в 2022 году. Видео опубликовано в Telegram-канале космической госкорпорации.

Антон Шкаплеров пожелал россиянам прочувствовать это волшебное предновогоднее настроение и сказал теплые слова поздравлений тем, кто их ждет. Его коллега Петр Дубров присоединился к поздравлению и пожелал землянам здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений.

В Роскосмосе рассказали, что члены экипажа станции первый раз встретят 2022 год в полночь по московскому времени. В этот момент МКС будет пролетать над Гавайями. Экипаж 15 раз пересечет часовые пояса, где уже наступил Новый год.

Ранее мы сообщили, что Шойгу поздравил военных с Новым годом. По его словам, российская армия стала одной из самых современных в мире.

Видео: Роскосмос