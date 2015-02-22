Шойгу: российская армия стала одной из самых современных в мире

По словам генерала армии, военные надежно обеспечивают безопасность страны. Они прочно стоят на страже ее национальных интересов. Шойгу высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа ВС РФ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил вооруженные силы страны. Он отметил, что российская армия стала одной из самых современных и эффективных в мире. Такое мнение Шойгу высказал в своем поздравлении с наступающим Новым годом.

По словам генерала в армии, военные надежно обеспечивают безопасность страны. Они прочно стоят на страже ее национальных интересов. Шойгу высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа ВС РФ.

Служить в рядах российской армии стало по-настоящему почетно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Он выразил благодарность военным медикам и строителям. Как отметил Шойгу, они ответственно относятся к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей. Также он поблагодарил военных, "кто встречает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях".

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Видео: Минобороны России