Небойша Стефанович объяснил, к какому контракту склоняется армия.

Сербия выбирает между закупками истребителей в России и Франции. Такое заявление в эфире местного государственного телевидения сделал министр обороны республики Небойша Стефанович. Чиновник уточнил, что эксперты Вооруженных сил тщательно анализируют характеристики иностранной боевой авиации, чтобы принять решение о контракте.

Они в настоящий момент больше за то, чтобы взять истребители "Рафаль", то есть французского производства, но когда будут делать окончательный вывод, когда закончат весь анализ, мы увидим, что выберет армия. Небойша Стефанович, министр обороны Сербии

Министр по обороне напомнил журналистам о том, что они говорят об очень дорогостоящих вещах. Вскоре Белград также получит от российской стороны новые поставки вертолетов и противовоздушных комплексов "Панцирь".

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Фото и видео: YouTube / Министарство одбране и Војска Србије