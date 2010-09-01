Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России

Глава Сербии сообщил о соглашении с Россией по закупкам газа на полгода.

Сербский лидер Александр Вучич рассказал, сколько Белград сэкономил на газе благодаря России. В обращении к нации глава государства сообщил о заключенном с Москвой соглашении на поставках голубого топлива по 270 долларов за каждый кубометр. Контракт будет действовать полгода. Ежедневно за его счет Сербия экономит по 8,6 млн долларов. В будущем страна планирует закупки еще дополнительных 4 кубометров газа в сутки. Речь политика транслировалось в эфире местного телеканала TV Pink.

Мы этих 6 миллионов кубометров получаем по 270 долларов за 1000. А на бирже сегодняшняя цена, благодаря глупым заявлениям разных политиков из Европы, сейчас составляет 1,7 тысячи и будет идти еще выше, это называется TTF. Александр Вучич, президент Сербии

К текущему моменту Белград обеспечил себе ежедневные поставки 6 млн кубометров газа. Однако стране требуется по 10-12 млн. За первые четыре месяца расход энергии будет составлять 9-10 млн кубометров в сутки. Стоимость на газ за счет заключенного контракта с РФ обошлась в шесть раз дешевле, чем стоит газ на европейской бирже.

Вучич надеется достичь договоренности с РФ по допобъемам газа.

Фото: YouTube / Српска напредна странка