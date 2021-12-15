Вучич надеется достичь договоренности с РФ по допобъемам газа

В Сербии проведут окончательную встречу по поставках энергоресурсов с РФ 20 декабря.

Сербский президент Александр Вучич надеется достичь договоренности с Россией по дополнительным объемам газа. Такое заявление политик сделал во время выступления на открытом заседании местного правительства. Глава страны надеется на то, что энергетические ресурсы в республику будут поступать по сниженной стоимости. На данный момент государству не хватает порядка 6 млн кубометров газа ежедневно. Покупку по действующим высоким ценам этого ресурса Вучич счел катастрофой.

У нас серьезные проблемы со снабжением газом, у нас есть цена в $270, как обещал Путин, в соответствии объемами, которые мы тратили в прошлом году. Между тем дополнительные объемы газа, когда они есть, мы можем закупать только на TTF. Александр Вучич, президент Сербии

Руководитель "Сербиягаза" Душан Баятович заметил журналистам, что соглашение с российской стороной может быть заключено уже в следующий понедельник. В этот день запланирована финальная встреча между Сербией и РФ.

Вучич: Сербия сэкономила миллиард евро на низкой цене газа из России.

Фото и видео: Youtube/Српска напредна странка