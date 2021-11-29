Вучич: Сербия сэкономила миллиард евро на низкой цене газа из России

Россия продлила Сербии цену на газ в 270 долларов за тысячу кубометров на следующие полгода.

Сербия сэкономила около одного миллиарда евро за счет выгодной цены на газ. Об этом заявил президент страны Александар Вучич вэфире телевизионного канала Pink.

По словам главы государства, цена была назначена в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Вучич договорился с коллегой о формуле, которая позволяет платить около 270-275 долларов за тысячу "кубов" газа. Сербский лидер назвал это стратегическим вопросом для государства.

Президенту Путину – бесконечная благодарность за то, что он уважает интересы Сербии и предоставил нам такую цену на шесть месяцев, так как ему тяжело назначить подобную цену на более длительный срок. Александар Вучич, президент Сербии

Россия продлила Сербии цену на газ в 270 долларов на следующие шесть месяцев. Стоимость газа для Белграда Вучич посчитал "невероятной". При этом в следующие полгода стороны планируют увеличить поставки газа.

Ранее Путин отметил рост товарооборота с Сербией.

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