Александр Вучич рассказал об итогах по вопросу энергетики после встречи с Путиным в Сочи.

Россия продлила Сербии цену на газ в $270 на следующие шесть месяцев. Такое решение глава страны принял во время встречи с коллегой Александром Вучичем. Мероприятие состоялось в Сочи. В прямом эфире местного телеканала TV Pink иностранец объяснил, что Белград будет покупать голубое топливо у Москвы на уровне 270 долларов в течение следующих шести месяцев. Встречу по актуальным вопросам спикер счел одной из самых продолжительных в истории двух стран. Она длилась около трех часов.

Конечно же, он понимает, насколько для нас важна тема поставок газа, его количества и гибкости, потому что до конца февраля нам нужно около 30 млн куб. м газа, а в мае-июне нам нужно 4-5 млн куб. м. Александр Вучич, президент Сербии

По мнению сербского лидера, российский президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии. Стоимость газа для Белграда политик назвал "невероятной". При этом в следующие полгода стороны планируют увеличить поставки газа. Также они станут более гибкими.

Путин выразил надежду, что на шахте "Листвяжная" удастся спасти как можно больше людей.

Фото и видео: pink.rs

