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Телеконференция ОПЕК+ пройдет девятого апреля
Сегодня, 12:50
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lesjasap

Телеконференция ОПЕК+ пройдет девятого апреля

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Ранее событие было заявлено на 6 апреля.

Телеконференция ОПЕК+ пройдет девятого апреля. Ранее данное мероприятие было запланировано на шестое апреля. Однако его пришлось перенести. Такой информацией с журналистами поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Она сдвинута на четверг по техническим причинам, подготовка к ней ведется

прокомментировал чиновник

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что  причиной снижения котировок нефти на мировых рынках стала пандемия коронавируса, а также выход из сделки ОПЕК+ Саудовской Аравии. Он напомнил, что партнеры из Эр-Рияда решили увеличить собственную добычу топлива, а также стали реализовывать ресурсы с предоставлением скидки. В России отметили, что нефтяники готовы пойти на сделку, однако это произойдет только вместе с крупнейшими нефтедобытчиками, включая США. Совместное сокращение добычи нефти могло бы уменьшиться на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала 2020 года. 

США выразили готовность ввести существенные пошлины на импортную нефть.

Теги: дмитрий песков, кремль, нефть, опек плюс
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 )

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Коровин Данил
Сегодня 13:23

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