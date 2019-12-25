Ранее событие было заявлено на 6 апреля.

Телеконференция ОПЕК+ пройдет девятого апреля. Ранее данное мероприятие было запланировано на шестое апреля. Однако его пришлось перенести. Такой информацией с журналистами поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Она сдвинута на четверг по техническим причинам, подготовка к ней ведется прокомментировал чиновник

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что причиной снижения котировок нефти на мировых рынках стала пандемия коронавируса, а также выход из сделки ОПЕК+ Саудовской Аравии. Он напомнил, что партнеры из Эр-Рияда решили увеличить собственную добычу топлива, а также стали реализовывать ресурсы с предоставлением скидки. В России отметили, что нефтяники готовы пойти на сделку, однако это произойдет только вместе с крупнейшими нефтедобытчиками, включая США. Совместное сокращение добычи нефти могло бы уменьшиться на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала 2020 года.

США выразили готовность ввести существенные пошлины на импортную нефть.