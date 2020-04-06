США не хочет покупать зарубежную нефть.

США выразили готовность ввести существенные пошлины на импортную нефть. Об этом сообщил президент Америки Дональд Трамп в общении с журналистами во время брифинга. Политик заявил, что данная мера станет необходимой, если мировые цены на топливо останутся на нынешнем уровне. Чтобы изменить ситуацию с котировками "черного золота", России и Саудовской Аравии придется договориться другу с другом по поводу объемов добычи. Дональд Трамп добавил, что на данный момент СШа являются независимыми от Москвы и Эр-Рияда в вопросе нефти. Глава Белого дома добавил, что в Вашингтоне не стремятся покупать иностранную нефть.

Напомним, что в марте 2020 года Саудовская Аравия и Россия не смогли найти компромисс по сделке ОПЕК+. В результате договор завершил свое действие, что привело к обвалу стоимости на нефть. Цена на топливо упала до минимальных значений с начала века. Позже Владимир Путин заявил, что готов вести переговоры с США и Саудовской Аравией относительно рынка нефти. Российский политик добавил, что все стороны заинтересованы в обеспечении стабильности рынка.

В Эр-Рияде опровергли сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу.